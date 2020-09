Félelmetes videót készített egy utas a repülőgép lángoló hajtóművéről Hawaii fölött

Néhány perccel az után, hogy felszállt az amerikai légierő Hickam nevű bázisáról, az Atlas légitársaság katonai charterjárata visszatért a reptérre és kényszerleszállást hajtott végre szombaton este, Honoluluban – írja az abc7 amerikai hírportál.

Egy Michael Kelly nevű utas videót készített a fedélzeten. A felvételen az látszik, hogy a vaksötét kabint csak a lángoló hajtómű lobbanásai világítják meg. Az utastérben nem volt pánik az utasok beszélgettek.

A gép gond nélkül leszállt a reptéren, az incidensben senki sem sérült meg. A helyiek azt mondják, robbanásokat hallottak, mielőtt meglátták a levegőben a lángoló gépet. Kívülről így nézett ki a kényszerleszállás.

Here’s another video you have permission to use! pic.twitter.com/BY8E1abTNd

— yung ri¢h (@itsrichard_e) September 6, 2020