A nyár utolsó hétvégéjén nosztalgiázunk pár retró fényképpel az Adriáról

Az Adriáról legtöbbször akkor írnak, ha összehasonlítják a Balatonnal, és persze olyankor is előkerül, amikor egy miniszter tisztázatlan körülmények között pihen egy magyar milliárdos jachtján . Most tegyük picit félre a politikát és az üdülési költségeket, nosztalgiázzunk a horvát tengerpart városairól: a Fortepan 238 fotót dob az Adria keresőszóra, ezekből válogattunk most – Dubrovnik, Abbázia, Fiume és Split is feltűnik a fél évszázados képeken.