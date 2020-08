Pénisznek nézte a bolti húst, hívta a rendőrséget

Egy, az ohiói Akronban élő nő az egészségügyi hatóságokat és a rendőrséget is felhívta, miután egy furcsa formájú húsra bukkant – írja a Vice. A nő éppen vacsorát főzött, amikor megpillantotta a nemrég vásárolt, péniszre emlékeztető húsdarabot. A kiérkező rendőrök gumikesztyűben, bizonyítékok tárolására alkalmas zacskókba helyezték a terméket.

Lamia Singfield aznap vásárolt egy csomag füstölt húst egy közeli szupermarketben. Meglepő módon a számlán pulyka-, a csomagoláson viszont disznófarok felirat állt, de nem is ez okozott problémát. Már főzés közben vette észre a furcsa darabot, amelyik sem pulyka-, sem disznófarokra nem emlékeztetett. Egy tányéron alaposabban is megvizsgálta a húst, és több olyan jellegzetességet is felfedezett, melyek alapján arra jutott:

valójában egy emberi pénisszel van dolga.

Az egész folyamatot élőben közvetítette a Facebookon.

Először a közegészségügyi hivatalt hívta, ott azonban nem vették fel a telefont, úgyhogy a rendőrséghez fordult, rövidesen pedig tisztek lepték el a lakását. A rendőrök is úgy vélték, hogy egy péniszt találtak, ezért halottkémet és orvost is hívtak. A későbbi tesztek aztán felfedték, hogy a bizarr hús valójában tényleg disznótól származott.