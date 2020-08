Három év után válik a Glee sztárja

Dianna Agron és a Mumford & Sons banda gitárosa öt évig alkottak egy párt.

A Glee sorozat színésznője, Dianna Agron és Winston Marshall három év házasság után úgy döntöttek, külön utakon folytatják életüket. A 34 éves Agron állítólag már egy éve szétmentek és külön élnek, de csak most adták be a hivatalos papírokat. A pár egyébként mindig is nagyon védte magánéletét, szinte sosem lehetett együtt látni őket. A válás okairól éppen ezért nem is lehet többet tudni. Egyébként öt évvel ezelőtt, 2015-ben jöttek össze, legalábbis ekkor szúrták ki őket először, ahogy egymás kezét fogják, Párizsban.

Glee-átok? A sorozat harmadik fiatal szereplője halt meg pár éven belül A 33 éves Naya Rivera holttestét a napokban találták meg egy tóban Kaliforniában. A színésznő halála váratlan és tragikus – éppúgy, mint két kollégájáé, Mark Sallingé és Cory Monteith-é is.

Kiemelt kép: Gilbert Carrasquillo/FilmMagic