Emily Ratajkowski ezzel a fotóval emlékeztetett mindenkit, hogy a nappalijában is szeret pucérkodni

Ha valaki elfelejtette volna.

Nem igazán tudjuk elképzelni, hogy bárkit is meglepne az a hír, hogy Emily Ratajkowski otthonában is előszeretettel van ruha nélkül. Sokak örömére, 2019 októberében meg is mutatta egy fotón, hogyan üldögél a kanapén meztelenül, a reggeli kávéját iszogatva, amit most szintén felelevenített a követőinek a mystory-jában. Azt nem tudjuk, hogy konkrét koncepció alapján készült a kép vagy csak véletlenül kapták lencsevégre, mindenesetre neki annyira tetszett, hogy inkább Instagramon is megosztotta. Mutatjuk:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Emily Ratajkowski (@emrata) által megosztott bejegyzés, Okt 28., 2019, időpont: 8:47 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@emrata