Egy chilei nő Mel Gibson kékre festett arcával akarta eladni saját mézeit

Elég meredek sztoriról írt a New York Times a napokban: egy chilei nő, Yohanna Agurto elvesztette állását a koronavírus-járvány miatt, így munka nélkül maradva négy gyerekével, akiket viszont etetni kellett. A közösségi médiából inspirációra lelt: meglátta Mel Gibson arcát, ami kapcsán eszébe jutott, hogy a spanyol „miel” szó mézet jelent és eléggé hasonlóan is cseng a színész nevéhez.

Emellett egy rakás bioméz halmozódott fel a nő kamrájában, így megcsapta őt a pénz szaga.

Egy grafikus barátjával Gibson fejét címkékre nyomtatta, melyen az ikonikus kékre festett arcával látható a színész A rettenthetetlen című filmjéből. Szlogent is kitaláltak: „Csak a bátraknak!”

A Chilean honey seller has landed in hot water with actor Mel Gibson over a pun used on products.

The ‘Miel Gibson’ brand uses a pun on the Spanish word for honey, an image of Gibson from the movie Braveheart and the slogan ‘only for the brave’ to promote the products. pic.twitter.com/n1MnJbvize

— 10 News First (@10NewsFirst) August 15, 2020