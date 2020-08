A szexben megélt negatív tapasztalat is befolyásolhatja a libidót

Nem érdekli a szex? Az önkielégítés se? Nincsenek szexuális fantáziái? Ezzel együtt aggódik azon, hogy elégséges-e az ágyban az, amit nyújt? A szex iránti vágy összetett dolog, sok-sok egyéb külső és belső, testi folyamatok is hatással vannak rá. A fizikai, érzelmi jóléthez hozzátartozik az is, hogy megfelelő a libidónk, ezért is van az, hogy sokan szoronganak amiatt, ha hetekig, hónapokig semennyire sem kívánják a szexet. Van rá megoldás, többféle oka is lehet a libidó hiányának nőknél és férfiaknál egyaránt, érdemes segítséget kérni ha tartósan fennáll a probléma.

Az alacsony szexuális vágy férfiaknál és nőknél egyaránt előfordulhat, jellemzően párkapcsolati gondok, stressz vagy fáradtság az okai, de jelezhet egészségügyi problémákat is. Van olyan szintje, amikor célszerű segítséget kérni, egyrészt a párkapcsolat harmóniája miatt, másrészt az esetleges betegségek kezelése miatt. Nincs mágikus szám arra, hogy meghatározzuk, mikor alacsony a libidó, de ha az alábbi tüneteket észleljük legalább négy hónapon át, akkor fontos foglalkozni vele, mert van megoldás.

A párkapcsolati konfliktusok hatással vannak a vágyra

Ha párkapcsolati gondok állnak az alacsony libidó mögött, akkor hosszú távon az alábbi problémákkal találkozhatunk: a szexuális vonzalom elvesztése, vissza-visszatérő megoldatlan konfliktusok, a bizalom hiánya, gyenge kommunikáció és fizikai tünetek is megjelenhetnek a szexben mint például nőknél a fájdalmas behatolás, férfiaknál pedig a merevedéssel, magömléssel kapcsolatos gondok. A felsoroltak közül ha mindegyik jelen van a kapcsolatban, akkor beszélhetünk arról, hogy az alacsony nemi vágy oka a párkapcsolati problémáknál keresendő.

Az első szempont, amit figyelembe kell venni, hogy megkérdezzük magunktól, boldog-e a kapcsolatunk, kételkedünk-e a párkapcsolatban. Ha igen, akkor megkaptuk a választ.

A szexben megélt negatív tapasztalat, élmény is befolyásolhatja a libidót

A szexuális élet gondjai is okozhatnak alacsony szexuális vágyat, ez leginkább a férfiaknál jelentkezhet, és a teljesítménykényszerre vezethető vissza. Az a férfi, aki rendszeresen például korai magömlést vagy merevedési gondokat él meg a partnerével, elég hamar elkezdhet azon görcsölni szex közben, hogy vajon ott és akkor meddig fogja még bírni. A görcsösség, a megfelelni vágyás, a pénisz feletti uralom elvesztése miatt érzett stressz idővel elkerülő magatartást eredményezhet, azaz egyszerűen csak hárítani fogja az illető férfi a szexet, mert nem szeretne csalódást okozni sem saját magának, sem pedig partnerének. Nőknél is fennállhat a szexben megélt gond miatti hárítás, tipikusan ilyen például a fájdalmas behatolás, amit akár okozhat a hüvely szárazsága is. Ha rendszeresen fáj a szex, előbb vagy utóbb az illető kerülni fogja a helyzetet. A vaginizmus (a hüvely akaratlan összehúzódása) miatt is kevesebb lehet idővel a szexuális vágy, és el-elmaradozhat mindenféle szexuális próbálkozás. Ez utóbbinál mindenképpen szükséges szakember segítsége, mert akár a gyerekkorban megélt abúzus, molesztálás is okozhat ilyen gondot.

Fáradtság, kimerültség, stressz, depresszió mint mögöttes okok

Mindenki életében jelen van a stressz, a fáradtság és a kimerültség, és sokaknál megjelenhetnek a depresszióra utaló tünetek is bizonyos életszakaszokban, traumák miatt, gyász ideje alatt. A kiegyensúlyozottsághoz elengedhetetlen, hogy a stresszkezelést megtanuljuk, hogy a munkahelyi gondokat, az élet okozta válságokat mentálisan képesek legyünk kezelni. A fejünkre nőtt feladathalom vagy akár a gyerek születése utáni időszak, amikor rengeteg új feladat és szerep vár ránk akképp befolyásolja a szexuális életet, hogy elfáradunk, és a minőségi alvás lesz a legfontosabb célunk a pihenéssel együtt. A segítség kérése nem ciki, sőt az autogén tréninget is érdemes elsajátítani. A súlyosabb traumákat ha egyedül nem vagyunk képesek kezelni, mindenképpen kérjünk szakembertől segítséget!

Bizonyos gyógyszerek is okozhatnak alacsony nemi vágyat, ilyenek az antidepresszánsok is, továbbá béta blokkolók, az antihisztaminok és a fogamzásgátlók, ezek mind jelentősen hatással vannak a libidóra. Háziorvossal és szakorvossal bátran merjünk beszélni a mellékhatásról, a gyógyszerek közt is vannak olyanok, amik kevésbé befolyásolják a libidót, inkább azokat szedjük, kérjünk más gyógyszert.

Hormonális változásokat, anyagcsere betegségeket is jelezhet az alacsony libidó

Az öregedéssel, főleg a menopauzával együtt járhat a libidó csökkenése, de nem törvényszerű, vannak nők, akik pont az ellenkezőjét tapasztalják és vannak, akik valóban elveszítik azt a vágyat, amit a menopauza előtt éreztek. A nemi hormon alacsonyabb szintje nemcsak a nőket, hanem a férfiakat is befolyásolja idővel, hiszen bennük a tesztoszteron szint csökken az évek elteltével. Vérvizsgálattal egyszerűen kideríthető, és ha beigazolódik, akkor hormonpótló terápiával lehet javítani a kellemetlenségeken, és a gyógyteák is hasznosak lehetnek. Endokrinológus szakorvos vagy urológus/nőgyógyász is tud ebben segíteni.

Az anyagcsere betegségek is komolyan hatással vannak a libidóra, ilyen a pajzsmirigy nem megfelelő működése vagy akár a cukorbetegség. A tartósan alacsony libidó esetében (legalább 4 – 6 hónapja jelen van) érdemes egy vérvizsgálatot csináltatni a háziorvossal, amennyiben más egyéb tüneteket is tapasztalunk. Pajzsmirigy betegségeknél a súlyváltozás, a hajhullás is megjelenhet például, cukorbetegségnél pedig a száraz, viszkető bőr, szomjúságérzés, és étkezés után egy-másfél órával pedig az álmosság is felbukkanhat.

A libidóra az életünk egész területe hatással lehet, egy rossz munkahely, párkapcsolati gondok és akár betegségek is, sokszor ezek összeadeódnak egy-egy emberben és holisztikusan kell foglalkozni a gond megoldásával. Az életminőség javítása, a váltás, az egészséges életmód jó irány, de sokszor kevés. Ha egyedül nem vagyunk képesek javítani a helyzeten, és tartósan fennállnak a tünetek, mindenképpen keressünk meg egy párkapcsolati gondokkal foglalkozó szakembert.

Párkapcsolati és szexuális tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: Getty Images