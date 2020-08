Megosztja az internetet egy fiatal nő videója

Elterjedt egy videó a Twitteren, melyen az látható, hogy egy fiatal nő a telefonjával a medencében hűsölő barátnőjét fotózza. A felvétel azért váltott ki sokakban felháborodást, mert a medencében lubickoló nő látszólag anyaszült meztelen, miközben családok és kisgyerekek veszik körbe – írja a LadBible című brit bulvárlap.

A videó hozzászólóinak egy része szerint a nő nem meztelen, csak egy meglehetősen aprócska bikini van rajta, és ezzel nincs semmi baj. Mások szerint viszont nem helyes, ha egy felnőtt ilyen nyílt szexualitással mutogatja magát gyerekek előtt.

Vannak, akik egyenesen vádat emeltetnének a nő ellen, és volt, aki pedig azt jegyezte meg, hogy egy férfit már rég megbilincseltek volna ugyanezért.

