Biztos, hogy jó ötlet a szakítós szex?

Ünnepi élményként is hathat szakítás után újra szexelni, viszont egyúttal újra és újra elhihetjük, hogy lehet még ebből valami. Nehéz az elválás úgy, ha összejárunk, hiszen továbbra is érzelmi kötelékeket építünk egymással minden egyes szexszel.

A szakítás érzelmileg mindenkit megvisel, azt is, aki szakít, azt is, akivel szakítanak. Azok az érzelmek, amiket együtt megéltünk, nem képesek eltűnni abban a pillanatban, amikor megtörténik a szakítás, és ki mélyebben, ki kevésbé érzékenyen reagál az elválásra. Akármilyen okok is vezettek odáig, hogy a szakítás mellett döntünk (közösen vagy sem), előfordulhat, hogy az elválás olyan érzelmi tartalékot szabadít fel, amit szexben vezetünk le. Ez az a bizonyos szakítós szex, ami akár évekig is elhúzódhat, és akár egyszer, akár többször van szex, nem biztos, hogy jó ötlet.

Sosem egyenrangú, felbillen az egyesúly

A párkapcsolatok nagy részében általában nem a rossz szex, hanem egyéb érzelmi okok miatt szakítanak. Éppen ezért a szakítós szex egyúttal azt is jelenti, hogy nagyon szeretlek, de nem fog tovább működni együtt. Az, aki nem szeretné befejezni a kapcsolatot, azt is gondolhatja, hogy még van esély, hogy a kimondottak csak átmeneti gondok, lehet még közös jövő. Nem számít, milyen szavakkal igyekszik egyik fél a másikat meggyőzni arról, hogy ez csak szex, az érzelmek nem egyformák és nem is szabad elvárni, hogy ez valaha megtörténjen. Az elhagyott fél okkal gondolhatja azt a szakítós szexnél, hogy egyik alkalommal még kívánatos, de aztán minden fordul, és ismét elutasítottá válik. Felcsillanhat ugyan a remény, de a helyzet az, hogy a párkapcsolati gondokat a szex nem oldja meg.

A szakítós szex megakadályozza, hogy testileg is elváljunk, folyamatos érzelmi hullámvasúton tart, egyik pillanatban jól érezhetjük magunkat, majd következik egy mélyrepülés.

Intimitást, érzelmi közelséget ad

Kinek mit jelent a szex? Mit jelent számunkra valójában testileg egybeolvadni valakivel? Sokaknak érzelmi közelséget nyújt, amin keresztül megerősíthetik a partnerek egymás közt a köteléket. És nemcsak maga a szex része a fontos, hanem az előtte és utána megélt intimitás: az ölelések, becézgetések, romantikázás, kedvességek, ajándékozás is. Az egymáshoz bújás felszabadítja azokat a hormonokat, amik erősítik a szerelmi köteléket, megtéveszthet ott és akkor, és kitarthat ez a szerelem érzése még jó ideig. Azoknál a kapcsolatoknál, ahol mindketten szeretnék befejezni, és valóban kölcsönös a megegyezés erről, nem valószínű, hogy a szakítós szex bármit is befolyásolna érzelmileg – viszont megszépítheti a kapcsolat lezárását.

A szakítós szex elmélyítheti az érzelmeket, megnehezítve ezzel a tényleges elválást.

Megnehezíti a továbblépést egy új, jobb kapcsolathoz

Pontosan a felszabaduló hormonok és az érzelmi elmélyülés miatt a szakítós szex megnehezíti az ismerkedést másokkal. Amíg nincs teljesen lezárva a volt kapcsolat, és rendszeresen összejárnak (akár csak amiatt, hogy együtt aludjanak és nem szexelnek), az is befolyásolja azt, mennyire vagyunk nyitottak az újra. A továbblépés lezáratlan érzelmekkel nehézkes lehet, ráadásul folyton ott lebeghet az a gondolat, hogy talán nem ért véget végleg és átmeneti a szituáció.

Az elválással járó fájdalom enyhítésére a szex nem gyógyír, sajnos meghosszabbítja a fájdalmas időszakot, amin túl kellene lépni.

A szakítós szex soha nem fogja megadni a kapcsolat végleges lezárásának érzését, teljesen más utakra tereli az embert, akkor is, ha átmenetileg, rövid ideig boldogságot, vágyakozást ad. A vágyódás az, ami megnehezíti az egész élethelyzetet, és ez az, amiről nehéz lemondani, de a saját érdekünkben muszáj megtenni, hogy a volt kapcsolat helyébe egy jobb, újabb léphessen.

