Szakított Paris Jackson és a pasija, Gabriel Glenn

Épp vége lett Paris Jackson facebookos dokusorozatának (ami Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn címen futott), miután kiderült, hogy Jackson lánya szakított pasijával, Gabriel Glenn-nel. Közös együttesük is volt The Soundflowers néven.

A szétmenés tényéről először a TMZ írt, amit később a People erősített meg.

A páros két éve volt együtt, Jackson elmondása szerint mindketten nagyon makacs emberek, részint azért, mert ő kos csillagjegyű, részint pedig amiatt, mert Glenn bika.

Kiemelt kép: Instagram.com/parisjackson