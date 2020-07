Akinek már elege van a maszkviselésből, vegyen példát erről a férfiról, aki új szintre emelte a divatot

Fél évvel ezelőtt valószínűleg senki nem gondolta volna, hogy 2020-ban az emberek legfontosabb kiegészítője a szájmaszk lesz. Most mégis ez a helyzet, köszönhetően a koronavírus-járványnak, és bár lett volna elég idő hozzászokni, a maszkviselés még mindig megosztja az embereket.

Vannak, akik egyáltalán nem hajlandók hordani, vannak, akik az egyszerű egészségügyi maszkokra esküsznek, és hetek óta ugyanazt a darabot hordják, és bár nem sokan, de vannak, akik mindig mást vesznek fel, attól függően, hogy milyen az aznapi szettjük.

Utóbbi kategória egyik kirakatembere lehet a San Antonió-i Steve Montgomery, ahogy arra a Bored Panda is rámutatott.

Azt nem lehet mondani, hogy Steve túlbonyolítaná a dolgokat, de a stílusa feltétlen dicséretet érdemel: mindig olyan maszkot vesz fel, amilyen nyakkendőt épp visel. Az eredmény pedig zseniális.

Az első fotókat a lánya, Kiana Montgomery osztotta meg a Twitteren, a bejegyzéshez sokatmondóan csak annyit írt:

A bejegyzésnek pedig akkora sikere lett, hogy Kiana azóta sorozatban tölti fel a legújabb variációkat:

