Will Smith feleségének kétmillió dollárt ajánlott fel egy társkereső oldal, hogy legyen az arca

Már több hete, hogy Will és Jada Pinkett Smith házassága folyamatosan terítéken van, ami azzal indult, hogy August Alsina énekes elmondta egy interjúban, hogy hosszú ideig viszonya volt Smith feleségével. A bejelentése és pár csend után Pinkett Smith a saját beszélgetős műsorában vallotta be Will Smith-nek, hogy tényleg megcsalta, de akkor ők egyáltalán nem voltak jó viszonyban.

Most, pár nappal az eset után a Mirror szerint egy Eveeda nevű társkereső weboldal kétmillió dollárt, azaz majdnem 626 millió forintot ajánlott Pinkett Smith-nek, ha elvállalja, hoyg két évig ő lesz a márka arca. Az Eveeda kifejezetten olyan nőkre specializálódott, akik a házasság mellett szeretnének kikacsintani, a weboldalon titkos viszonyt kezdhetnek a felhasználók.

Kiemelt kép: Getty Images/Axelle/Bauer-Griffin /Contributor