10 ezer méhecskével a hasán készített magáról képeket egy kismama, azt is elmondta, miért

10 ezer méhecskével a hasán készített magáról képeket egy kismama, azt is elmondta, miért

Sokan nem értik, miért kellett ez.

Napjainkban már egyre többen készítenek magukról és párjukról fotósorozatot, hogy azzal is megörökítsék, hogy kisbabát várnak. Persze ennél is vannak olyanok, akik mindenkinél különlegesebb fotókat akarnak készíttetni, így volt ezzel Bethany Karulak-Baker is.

Itt vannak a terhességi képeim, amiket megígértem, hogy megosztok. Egyszer sem csíptek meg. A királynő a hasamhoz volt kötözve egy ketrecben. Csak rám dobták a méheket és elkezdtek szakállat alkotni. Ne aggódjatok, ezt engedélyezte az orvosom. Ez nagyjából 10 ezer méh.

A képeket felkapta a közösségi média, és – a vt.co szerint – a kommentekben sokan nem értették, miért tette ezt Karulak-Baker. Aki egy újabb üzenetben arról beszélt, hogy tavaly elvetélt egy babával, ami nagyon komoly hatással volt a mentális egészségére. Aztán újra teherbe esett, nem tudta, hogyan mondja el ezt bárkinek is, mert mi lesz, ha újra az történik, mint tavaly. Közben jött a világjárvány, így nem is tudta volna elmondani nagyon senkinek, hogy csak lássák, a karantén miatt, az sem volt lehetséges. Utána, a 37. héten készültek ezek a képek.

Szóval, láthatod, ez nem csak egy fotó egy nőről, a hasán méhekkel. Ez annyival többet jelent. Az egyetlen reményem, hogy egy nap a gyerekeim, ha ránéznek erre a képre, azt is látni fogják a harcost bennem.

Egy következő posztban a kismama tisztázta azt is, hogy valójában méhész és van egy alapítványa is, amely a helyi fiataloknak tanítja meg, hogyan lehet megvédeni a beporzó állatokat. Ahogy azt is közölte, nem érdeklik a „a karosszék harcosok” kritikái.