Már úton van a harmadik gyerekük is.

Nemrég jelentette be Kollányi Zsuzsi énekesnő, hogy a párja megkérte a kezét, most pedig már az esküvőn is túl vannak, látható mindez az Instagram-oldalán. A szertartáson amúgy ott voltak a pár ikergyerekei is.

Mint azt Kollányi írta az oldalán:

Asszony lettem, jelentem! 😄❤️#wife #husband #marriage #family #pregnantbride

Az esküvőről készült képet IDE kattintva nézhetitek meg.

Kiemelt kép: YouTube.com/TatárCsilla