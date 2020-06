Beyoncé humanitárius díjat vett át Michelle Obamától

Ez ugyanaz a díjátadó volt, ahol az énekesnő nyolcéves lánya zenei díjat kapott.

Beyoncé egy ideje annyira visszavonultan él, hogy nem nagyon szokott megjelenni semmilyen eseményen, nemhogy meg is szólaljon azokon. De most muszáj volt neki – még ha virtuálisan is, mert az USA-ban továbbra is komoly a járványhelyzet. Az énekesnő kapta a BET Awardson a humanitárius-díjat, amit Michelle Obama adott át neki.

Michelle Obama az egyetlen királynőnek nevezte az énekesnőt, akiről azt mondta, a zenéje hangot ad a fekete örömnek és a fekete bánatnak, hogy felszólal a szexizmus és a rasszizmus ellen, ezzel pedig kikövezi az utat a nála fiatalabb művészeknek.

Ezután Beyoncé mondott beszédet, amiben megköszönte Obama szavait, majd a Black Lives Matter kapcsán azt mondta, idén mindenkinek úgy kell szavaznia, mintha az élete múlna rajta.

