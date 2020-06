„Demokrata disznók!” – kiabálta a nő, aki nem volt hajlandó feltenni a maszkját az üzletben

Több vásárlóval és az üzletvezetővel is ordítozott, szemtanúk szerint csak provokálni ment be.

A koronavírus-járvány még mindig velünk van, így hozzá kell szoknunk a gondolathoz, hogy egy pár hónapig még biztosan az arcmaszk lesz az egyik legfontosabb kiegészítőnk, ha emberek közé megyünk. A legtöbb embernek ez nem jelent problémát, de vannak, akik nagyon rosszul élik meg a helyzetet. Erre jó példa az az eset, amiről a Daily Mail számolt be vasárnap.

Az incidens Los Angelesben, egy szupermarketben történt, ahol egy nő több ember többszöri felszólítására sem volt hajlandó feltenni a maszkját, a végén pedig ő kapott dührohamot.

Az egyik vásárló, aki maga is konfrontálódott a nővel, később azt mondta, már érkezésekor szemet szúrt neki a nő, mert az ahogy belépett az üzletbe, levette a maszkját. A nőt később több vásárló is kérte, hogy tegyen fel maszkot, mire az teljesen kiakadt, ordítozni kezdett, ami már az üzletvezető figyelmét sem kerülte el. A nő vele is veszekedett, azt kiabálta, hogy légzési problémái vannak és az orvosa eltiltotta attól, hogy maszkot viseljen.

Kisebb közjáték után a nőt megkérték, hogy hagyja el az üzletet, akinél ekkor elszakadt a cérna,

demokrata disznóknak és birkáknak nevezte a körülötte lévő, kivétel nélkül maszkot viselő vásárlókat.

A szintén az üzletben tartózkodó producer, John Conroy azt mondta a Daily Mailnek, biztos benne, hogy a nő provokálni ment be az üzletbe.

Mikor bejött, egyből levette a maszkot, majd a telefonjával videózni kezdte a többi vásárlót. Utána fogott egy kosarat és elindult vásárolni, de inkább csak téblábolt, és közben közel ment az emberekhez. Aztán egyszer csak elkezdett kiabálni és azt ordította, hogy megsértik a jogait.

Ezt támasztja alá egy másik vásárló is, aki szerint a nő csak arra várt, hogy valaki rászóljon, és máris kiabálni kezdett.

Egy harmadik vásárló pedig az egész esetet videóra vette: