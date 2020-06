Dua Lipa kecskés, hajat festő és cipőt kötő képválogatással köszöntötte fel pasiját a szülinapján

Most volt egy éve annak is, hogy járni kezdtek.

Ma van Anwar Hadid 21. születésnapja, ami azt jelenti, hogy nem maradhatott el a jeles esemény anélkül, hogy Dua Lipa ne köszöntötte volna fel Instagramon is tisztességesen, egy képválogatással. A fotók között néhányan konszolidáltan ölelkeznek vagy bort fognak kezükben, de van olyan kép is, amin Hadid éppen elbújik az utcán és csak a feje látszódik ki egy ajtó mögül. A közös hajfestés pillanatáról is megemlékezett az énekesnő, akinek úgy néz ki, a pasija segített pirosra váltani a frizuráját. Az egyiken pedig mind a ketten két kecskét ölelnek magukhoz úgy, mintha saját gyerekeik lennének. A kedvencünk mégis egy indokolatlan kép, amin Hadid éppen semmi egyebet nem csinál, csak beköti a cipőjét az utcán.

