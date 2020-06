Egymás után osztják meg az emberek az őket meglátogató barátságos rókákról készült fotókat és videókat

A rókák lettek az internet új kedvenc cuki állatai a kutyák, macskák és mosómedvék után.

A városi rókák egyre kevésbé tartanak az emberektől, és kezdenek egyre jobban hasonlítani a háziasított kutyákhoz, és olyan változásokon mennek át, amikkel jobban tudnak alkalmazkodni a városi élethez. Ezt bizonyítják a közösségi oldalakon terjedő fotók és videók, amiken cukin alvó, érdeklődve figyelő, játékosan bolondozó és elégedetten napozó rókákat lehet látni különböző emberek kertjében.

A felvételek áradatát egy Bek néven twitterező nő indította el, egy fényképpel, amin a kertjében lévő gumiasztalon pihenő róka látható.

this fox chillin on my trampoline is a vibe pic.twitter.com/fwwG1N9QcY — bek (@loIidc) June 13, 2020

A bejegyzés több mint négyszázezer like-ot kapott, és a kommentekben elkezdtek özönleni a hasonló felvételek. Mint ez a videó a kerti gumiasztalon ugráló játékos rókákról:

Foxes jumping on my trampoline pic.twitter.com/0Uv2wlAVkc — Ronny Brav0 (@RonnyBrav0) June 14, 2020

Cukin alvás a magasban:

Kíváncsi kölyök:



Ő a posztoló elmondása szerint a kerti grill illatára érkezett:

Here’s a fox coming into my garden at 4pm in the afternoon cos he was hungry and could smell our bbq. Defo wanted Tesco finest burgers pic.twitter.com/wUygcIAa7s — Tamsin (@titchtamsin) June 14, 2020

“A róka, akit három éve mentettem ki egy csapdából.”

Fox I rescued from a trap 3 years ago pic.twitter.com/0M0adNJbOj — Chris (@csot81) June 15, 2020

Valaki nagyon élvezi a napsütést:

Kuvaitból is érkezett fénykép:

I guess these are this cool all over the world this is in Kuwait pic.twitter.com/G4TZxObsLR — M@RtY BYrDe (@maddmaxv_) June 14, 2020

Két rókalátogató, és egy mosómedve: