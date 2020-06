A Te című sorozat színészét tinédzserlányok molesztálásával vádolják

Szexuális zaklatással vádolják Chris D’Elia stand-up komikust, a Netflix Te című sorozatának színészét. Egy nő azzal vádolta meg, hogy néhány évvel ezelőtt a színész több alkalommal is az interneten közeledett felé, mikor ő 16 éves volt. A gond, hogy D’Elia akkor már a 34. életévét taposta.

Egy Simone Rossi nevű Twitter-felhasználó írta ki, hogy nem is érti, hogy válogathatták be a szerepre a komikust, mikor őt

évekig zaklatta, hogy találkozzanak, küldjön magáról fényképeket. Egy-két beszélgetést megosztott a platformon is.

Ahogy írja:

imagine being 16 and being groomed by a stand up comedian twice ur age and the only reason you never met up and never got physically m*lested was because u had just gotten a boyfriend ur own age pic.twitter.com/xq7XDrat8i

— simoné (@girlpowertbh) June 16, 2020