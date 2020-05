Mivel etessem a kutyámat, ha trendi akarok lenni?

BARF, organikus, vegán? Napjainkban már a kutyák etetésénél is annyi féle trend létezik, mint égen a csillag. Röviden összefoglaljuk, melyik mit takar.

Napjainkban megfigyelhető, hogy egyre több energiát fordítunk a minőségi táplálkozásra, értve ez alatt azt, hogy az evés célja már nem elsősorban az, hogy tele legyen a hasunk, hanem az, hogy minél több olyan ételt fogyasszunk, melyek rendelkeznek azokkal a tápanyagokkal, amelyek jótékony hatással vannak a szervezet működésére. És ha magunkra így odafigyelünk, miért ne tennénk ezt a kisállatainkkal is?

Már a gyártók is odafigyelnek arra, hogy a házikedvenceknek, így a kutyáknak szánt eledelek is minél fantáziadúsabbak legyenek, mindezt úgy, hogy az állat egészségét szolgálják vele. Ma már ott tartunk, hogy a kutyáknál is megvannak az étkezési trendek, a kutyakaják között pedig az igazi slágertermékek. Egy kis utánajárás után több izgalmas diétára és etetési módra bukkanhatunk, melyek megfelelően alkalmazva roppant hasznosak lehetnek.

Ahogy az emberi táplálkozásban, a kutyák etetésénél is fontos tényező lehet a fenntarthatóság. Vannak olyan gazdák, akik a környezet megóvása érdekében arra helyezik a hangsúlyt, hogy úgy etessék kedvenceiket, hogy közben minimálisra csökkentsék az élelmiszerek pazarlását, így a kedvencek menüjét is ennek szellemében igyekeznek összeállítani. Mások az organikus táplálkozásban látják a sikert, ezért csak olyan eledelt adnak kutyájuknak, melyek természetes összetevőkből készültek, mindenféle hozzáadott adalék és tartósítószer nélkül. Ennek a miértjét talán nem is kell magyarázni, hiszen a gazda azt tartja szem előtt, hogy kutyája csak és kizárólag a szervezet számára hasznosítható, természetes anyagokhoz jusson hozzá. Itt viszont hátrány lehet, hogy vannak olyan tápanyagok és vitaminok, melyeket adalékmentes tápokból minimálisan lehet csak biztosítani a kedvenceink számára.

Az organikus táplálkozás olyan trend, ami az emberekre is jellemző, így nem csoda, ha más táplálkozási módokat is kiterjesztünk a kutyákra, például a mentes érkezést, mikor igyekszünk kerülni azokat az élelmiszereket, amelyek glutént, laktózt, vagy más gyakori allergéneket tartalmaznak. Erre komoly befolyással lehet, ha például az állatnak valamilyen ételallergiája van, hiszen az állat is lehet allergiás, vagy érzékeny szinte bármire. A káros összetevő kiszúrása komoly feladat, amihez mindenképp szükséges állatorvos, vagy dietetikus segítségét kérni, akik ebre szabott diétát állítanak össze annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb és legváltozatosabb legyen kutyánk étrendje. Csak azért viszont nem érdemes mentes diétára fogni kedvencünket, mert most épp az a menő, mert ezzel rengeteg értékes tápanyagot vonhatunk meg tőle, teljesen feleslegesen.

Nagyon sokan vannak, akik vega és a vegán értendet alkalmaznak a kutyájuknál, azonban erről mindenképp érdemes állatorvossal egyeztetni, és gondosan összeállított étrend szerint etetni az állatot. Bár még a szakértők sincsenek egy állásponton,

lényeges megjegyezni, hogy a kutya szervezetének működése, tápanyag igénye más, mint az emberé. Legfontosabb mindig az állat egészsége, nem pedig az aktuális trendeknek megfelelni.

Szót kell még ejteni a BARF-ról is, azaz a nyersetetésről. Ez lényegében azt jelenti, hogy az emésztésüknek megfelelően a kedvenceinket nyershússal, zöldségekkel és egyéb kiegészítőkkel etetjük. A gond az, hogy otthoni körülmények között, magas szintű táplálkozástudományi ismeretek nélkül nem lehet összeállítani egy teljes értékű, biztonságos étrendet kedvenceink számára. Épp ezért, ha ezt az utat választjuk, ismét csak nem kerülhető meg a szakember bevonása, ha meg akarjuk óvni kutyánkat a különböző tápanyaghiányok (vagy túladagolások) következményeitől.

Látható, hogy napjainkban már a kutyák etetésénél is annyi féle trend létezik, mint égen a csillag. Épp ezért, mielőtt a gyanútlan gazdi kétségbeesne, jobban jár, ha megjegyzi, elsősorban nem a különböző diéták a siker kulcsai. Ennél sokkal fontosabb, hogy megbízható forrásból, akár egyenesen a gyártótól származó, minőségi összetevőkből állítsa össze kutyája vacsoráját. Trendek jönnek, mennek, de a legfontosabb, hogy a kutya egészséges maradjon, ehhez pedig a minőségi alapanyagokon át vezet az út.

