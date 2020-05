Felismerték egymást, ölelkezni kezdtek a kölyökkorukban szétválasztott kutyatesók

Megható történet terjed a Twitteren két kiskutyáról, akiket kölyökkorukban elválasztottak egymástól, de majd egy évvel később találkoztak és felismerték egymást – írja a LadBible című brit bulvárlap.

Egy Dave nevű férfi cockapoo (a cocker spániel és az uszkár keresztezéséből származó) fajtájú kutyáját sétáltatta áprilisban, egy durhami parkban. Észrevette, hogy egy pár jön szembe vele egy kiskutyával, amelyik épp úgy néz ki mint az övé, csak az a különbség, hogy az ő kutyája fekete, míg az idegeneké hófehér.

Dave nem is foglalkozott volna az egésszel, ám amint egymás közelébe értek, a kutyák nagyon izgatottak lettek, odaszaladtak egymáshoz, és ölelkezni kezdtek. Kiderült, hogy Dave kutyája, Monty és a pár kutyája, Rosie testvérek. Egy alomból születtek tavaly júniusban, és a hat testvér között ők ketten különösen szoros viszonyban voltak az első pillanattól kezdve.

pls look at what my dad sent me this morning I cannot even❣️ pic.twitter.com/QTy5J8uEwZ

