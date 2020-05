Feloldották a kijárási korlátozást, Zimány fel is kereste kedvenc sebészét.

Május 18-ától már Budapesten is feloldották a kijárási korlátozást, egyre több hely nyílik meg, egyre szabadabban mozognak az emberek, így Zimány Linda is, aki ezt kihasználva gyorsan el is ment plasztikai sebészéhez, a boldog pillanatokat pedig Instagram-sztorijai közt örökítette meg.

Kiemelt kép: Instagram/Miss Balaton