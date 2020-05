Követelte a Facebook, hogy mutassa be a kutyája jogosítványát

Emily Douchet még 2010-ben készített a kutyájának, Maxnek egy Facebook-profilt. Nem volt túl aktív rajta, de mikor megházasodott (mármint Douchet), úgy gondolta, a kutya vezetéknevét is átírja – írta a BuzzFeed News. Csakhogy elfelejtette a jelszavát, és így kizárták a profilból a 33 éves seattle-i nőt. Kérvényezte, hogy töröljék az eddigi jelszót, és hogy adhasson egy újat, mire a Facebook az válaszolta, hogy ehhez

Max személyazonosságát személyivel vagy jogosítvánnyal kellene bizonyítani.

Douchet a vele, illetve a kutyával történteket megosztotta a Twitterén, ahol arra a következtetésre jutott:

I’m locked out of my dogs Facebook account that i created in 2010 and they won’t let me back in unless I send over a copy of his drivers license

— soccerbabe2003 (@realemilyattack) April 26, 2020