Kíváncsiak vagyunk, arra hogyan fog reagálni, ha elolvassa ezt a cikket.

Angela Labat kutyája, Bronn azzal került be a hírekbe, hogy hogyan cukiskodott a család újszülöttjével. A vicces, rövid híradós anyagot látta a kutya is, aki egészen zseniálisan reagál arra, hogy saját magát látja a tévében. Az egész történet innen elég nagy meta lehet, mivel a kutya reakciója is felkerült az internetre, amit ha szintén megnéz a fekete labrador, akkor ennek az egésznek soha nem lesz vége.

Akárhogy is, mutatjuk a felvételt:

Ha elolvastad a cikket, Bronn, ne felejts el reagálni rá!

Mirror