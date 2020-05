Nem variálta túl, tollastól-mindenestül tálalta fel a madarat a spanyol MasterChef versenyzője

Egyfajta reváns volt, hát, láttunk már elegánsabbat.

A TV2-t is megjárt MasterChef című műsornak (tudják, olyan, mint A Konyhafőnök) van spanyol verziója is, ahogy itt is, ott is az volt a feladat, hogy minél szebb és finomabb ételeket készítsenek az idővel és versenytársaikkal küzdő versenyzők.

Egy versenyzőnőn a legutóbbi részben kifogott a fogas (már a madár), és felszolgálta úgy, hogy se nem főzte meg, se nem kopasztotta meg. És, ha ez még nem lenne elég fura, azért feldíszítette, rakott rá pár elfelezett koktélparadicsomot és valamilyen szószra tálalta az állatot.

Ez valószínűleg a főzős műsorok Bikicsunája.

A LadBible arról ír, hogy a háttérben az lehet, hogy a szociális munkásként dolgozó Saray igazságtalannak vélte a zsűri korábbi körökben hozzá intézett kritikáit, azokra vágott így vissza. Amikor a zsűri kiosztotta, ő búcsúra emelte a kezét – de még hogy! – és elviharzott a stúdióból.

Persze az interneten mindenféle reakciót olvasni, van, aki szerint kár, hogy az ő országában nem ilyen a verseny, mert ez sokkal cselekménydúsabb, van, aki szerint a versenyző csak azt mutatta meg, hogy milyen paraszt is valójában, van, aki pedig azt hozta föl – lássuk be, nem egészen jogtalanul –: