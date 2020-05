IstenEst: Oláh Gergő és Csobot Adél elénekelték a Heal The World című dal karanténváltozatát

Istenes Bence gitáron kísérte őket.

A tegnapi IstenEst első adáról már írtunk, többek között, hogy pofozkodni kezdtek a sztárok Istenes Bence kedvéért, valamint, hogy szájról olvasást játszott Rubint Rékéval, Liluval és Csonka Andrással. A karanténműsor utolsó blokkjában Istenes bejátszott egy videót, amin Csobot Adél és Oláh Gergő közösen elénekelték Michael Jackson Heal The World című számát, amit Istenes gitáron követett, de volt zongora és csellókíséret is. A videoklip intrójába az RTL klub híradójából vágtak be olyan felvételeket, melyek a koronavírusról szólnak.

Itt hallgathatod meg a dalt:

Kiemelt kép: YouTube/IstenesBence