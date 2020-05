Ariana Grande és Justin Bieber új videoklipjében mindenki nagyon szerelmes

Még Gwyneth Paltrow is köntösben lassúzik.

Most került fel YouTube-ra Ariana Grande és Justin Bieber dala, a Stuck with U, aminek teljes bevételét jütékony célokra fordítják és aminek videoklipjét a karantén lehetőségeihez képest forgattak le. A klipben különböző párok láthatók a világ minden részéről, Bieber a feleségét taperolja, Ariana Grande kutyája pedig mintha hozzá nőtt volna, annyira szorosan öleli. A klipben megjelennek nagyobb sztárok is, mint Gwyneth Paltrow, aki piros kockés köntösben lassúzik férjével, de Kylie Jenner és Demi Lovato is camóztak egyet.

Íme, mutatjuk a klipet, amiben még Ariana Grande is megmutatja pasiját, Dalton Gomezt:

Kiemelt kép: YouTube/Ariana Grande