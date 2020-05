A pornósztár azt állítja, hogy egészen biztosan lefeküdne egy rajongójával

Sőt, már korábban is volt rá példa.

A 26 éves Honey Gold, vagyis polgári nevén Cyrah Alexa Harris az Instagramon és a Twitteren is elég aktív, most a LadBible-nek adott interjút, amiben azt is elmondta, hogy ő lefeküdne a rajongójával.

Valójában már le is feküdtem egy rajongómmal, akivel randiztam és ma az egyik legjobb barátom.

És ezt a példát szem előtt tartva azt gondolja, erre máskor is nyitott lenne. A többszörösen díjazott, 26 éves kaliforniai pornósztár a munkájáról is beszélt az oldalnak, így egy egészen különösről is.

Nem a legrosszabb, de a legfurcsább jelenetem, az interneten fellelhető és még mindig kísért engem. Tommy Pistollal volt egy bábjelenetem. Ha még nem láttad, akkor meg kell nézned, mert az összes reakcióm nagyon valódi. A bábpornó filmezése alatt végig azt gondoltam, mi a fene megy itt?

Majd a LadBible olvasnak tanácsokat i ad a karantén alatt Gold (vagy Harris). Szerinte most igazán lehet „ma reggel nem kell dolgoznom mennem” szex, és sok minden ki is lehet próbálni, hogy legalább a hálószobában történtek felrázzák az embert a mindennapok egyformaságából.