Megmutatta egy férfi, miért rúgták ki a tortaklubból: nem vagyunk meglepve

Elképesztő fotó terjed egy tortáról, amit a készítője állítólag egy közösségi portálon szerveződő tortaklub kihívására küldött be – írja a Daily Star című brit bulvárlap.

A posztoló azt írja, a feladat az volt, hogy egy olyan tortát süssön, amivel megmutatja, mi teszi boldoggá. Bár a feladatot teljesítette, és arra is odafigyelt, hogy egészen egyedi megközelítést alkalmazzon, szó nélkül kirúgták a tortaklubból. Meg tudjuk érteni.

For something different to do during lockdown I joined an online Baking group ..this weeks assignment was to make a cake depicting something that makes you happy …

I’ve been asked to leave the group 🤔 pic.twitter.com/sQuPhuc9TD

