„Kislányom, magányos vagy?” – kérdezte az anyuka, miután egy érdekes rendelés érkezett a profiljáról

Jessica Smith a Twitteren osztott meg egy képet, amin az édesanyja és a közte folyó párbeszédet ábrázolja. Történt, hogy a fiatal lány rendelt magának egy szexuális segédeszközt az Ebay-ről. Ez egyébként abszolút érthető, az egész világon megnőtt a kereslet az ilyen eszközök iránt a karantén miatt.

Akárhogy is, elég bizarr helyzetet eredményezett, hogy a lány az anyja profiljával rendelte meg magának a vibrátort. Az anyuka egy visszaigazolást kapott a telefonjára, amiben nyugtázták leadott rendelését. A nő rögtön sejtette, hogy a lánya keze lehet a dologban, így írt is neki egy üzenetet, amiben megkérdezi, hogy:

Hows everyone’s lockdown going I’ve just bought a dildo signed into me mums eBay account pic.twitter.com/gdDPKlM8N1

— Jessica Smith (@jessicaxamy) April 16, 2020