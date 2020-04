Már az ablak is okos, és ez egyáltalán nem baj

De mitől lesz valami egyáltalán okos? Érdemes kicsiben elkezdeni? Ha egy komplett rendszer kiépítése nem áll szándékunkban, vagy módunkban, attól még nem kell lemondani az okosmegoldásokról.

Az okosotthon (smart home) kifejezést hallva manapság már kevesebb ember arcára ül ki csodálkozás, mint pár évvel ezelőtt. Akkor még igazi kuriózumnak számított, hogy valaki vezérelhető, programozható háztartási eszközökkel, berendezésekkel szerelje fel lakását. Ez mára megváltozott, hiszen már nagyobb bútoráruházakban is találni okosizzókat, okoshangszórókat, okoslámpákat, amik remek belépőt jelentenek egy „okosított” otthonba – ám ezek a megoldások valóban még csak a felszínét kapargatják annak, amilyen előnyöket nyújtani képesek a fejlettebb otthoni rendszerek. A kényelem mellett ugyanis a hatékony energiakihasználásban is rengeteget segíthetnek az ilyen típusú kütyük.

De mitől is okos az otthon?

Az okosotthon szót hallva sokan rögtön arra gondolnak, hogy mobiltelefonnal kapcsolható a világítás és termosztát a nappaliban, ám ennél többről van szó. Aki igazán lelkes, komplett smart rendszert épít otthonra. Ennek lelkei a különféle vezeték nélküli szenzorok, amelyek segítségével monitorozható a helység hőmérséklete, a levegő minősége, páratartalma. Ezen információk alapján tudnak jó döntéseket hozni és „cselekedni” az olyan otthoni okoskütyük, amik aztán a világítást kezelik, elzárják a vizet, elindítják a fűtést, vagy éppen az öntözőrendszert. Ebbe az otthoni hálózatba csatlakozhat még a mobiltelefonunk, vagy számítógépünk, amelyeken keresztül a folyamatokat ellenőrizhetjük, újabb parancsokat adhatunk ki. Ilyen módon megreformálható a redőnyvezérlés, fűtésvezérlés, a világítás kezelése. Persze az ilyen kiterjedt rendszerek építését érdemes szakemberre bízni, és eléggé meg is terheli a pénztárcát.

Kicsiben is érdemes

Ha egy komplett rendszer kiépítése nem áll szándékunkban, vagy módunkban, attól még nem kell lemondani az okosmegoldásokról. Az okosotthonok rendszerszintű telepítése még nagyon drága lehet, de így is sok megoldás létezik, amelyekkel könnyebben okosíthatjuk fel a saját otthonunkat. Szerencsére rengeteg apró trükkel tudjuk kényelmesebbé és automatizáltabbá tenni az otthonainkat. Kezdhetjük akár a villany fényének szabályozásával. A legalapvetőbb természetesen az érintős vezénylés, ahol a fény erősségét nem egy egyszerű, kétállású kapcsolóval szabályozzuk, hanem az ujjainkat a kapcsolón végighúzva szabályozhatjuk, hogy pontosan mennyi fény jöjjön be a lakásba, vagy milyen erősen világítson a lámpa.

Az okosotthonok terjedésével a hőszabályozás is egyre egyszerűbbé és kényelmesebbé vált. Az egyszerű, tekerős megoldásoktól eljutottunk a több, akár 99 zónás hőszabályozásig, amelyeket könnyedén vezérelhetünk a saját irányítópanelünkről, vagy telefonunkról.

Kezdhetjük az ablakkal is

Ha éppen felújítás előtt állunk, érdemes elgondolkodnunk azon, hogy az okosított eszközökkel hosszútávon akár jobban is járhatunk. Kevesen gondolnák, de már a tetőablak is lehet okos. Egy egyáltalán nem elhanyagolható elemről van szó az otthonainkban, hiszen a nyílászárók a falazattal és a tetővel azonos módon az épület fő védelmi vonalának is nevezhetők, mégis ezek között a legkönnyebben áthatolhatók, rajtuk keresztül vagyunk kitéve a környezeti behatásoknak is.

Roto – a tetőtér ablaka Gyors szellőztetés hazaérkezés előtt, vagy váratlan vihar esetén ablakcsukás távolról? Az elmúlt években életünk természetes részévé váltak az „okos otthon” jellegű műszaki megoldások. Az innováció népszerű a tetőablakok esetén is, ott is vannak „okos megoldások” , amely többek között ezeket a kényelmi funkciókat is kínálhatják.

A nyílászárók ma már szintén vezérelhetők messziről is, aminek számos előnye van. Kezdjük azzal, hogy a kényelmetlen magasságba épített nyílászárókat sokszor csak nehezen érjük el, ám az okosított tetőablakot kedvünkre vezérelhetjük.

De nem csak ennyit tudnak az ilyen típusú ablakok: fontos kiemelni a szél- vagy csapadékérzékelőkkel felszerelt ablakokat. Az otthonunk környékére éppen lecsapó zivatar vagy szélvihar miatt nem kell aggódnunk, hiszen a véletlenül vagy akár szándékosan nyitva hagyott tetőablakaink érzékelői programjuk szerint azonnal munkához látnak és megvédik a belteret az esőtől. A lakásban megnövekedett páratartalom esetén is számíthatunk a korszerű berendezésre, amely egy gyors szellőztetést beiktatva, vagy az árnyékolót leeresztve kellemes klímát teremt, mire hazaérünk. Az ablakokat gyakorlatilag számítógépen, vagy mobilappon nyithatjuk – csukhatjuk.