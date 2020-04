Annyi alkoholt rendeltek a neten a bezárt amerikaiak, hogy összeomlott a rendszer

Az egész országban jelentősen nőtt a szeszes italok iránti kereslet. Főleg a rövid italok népszerűek.

Megrohamozták az New York-iak az italboltokat

Mintha egy zombifilmet forgatnának New Yorkban

Több mint ötven százalékkal nőtt a szeszes italok eladása az Egyesült Államokban, miután a koronavírus-járvány miatt kijárási korlátozásokat vezettek be több államban is. A Nielsen adatai szerint főleg a rövid italok iránt nőtt meg a kereslet, amikből 75 százalékkal többet adtak el a március 21-ei héten, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában.

A listát tequila és a gin vezeti, valamint az előre bekevert koktélok. A borból 66 százalékkal, míg sörből 44 százalékkal vásároltak többet az amerikaiak.

Bár több helyen, mint például New York-ban is nélkülözhetetlen szolgáltatásnak minősítették az italárusítást, és engedélyezték az italboltok nyitva tartását, a netes rendelések nőttek igazán. Nem is kicsit.

Az adatok szerint 243 százalékkal nőtt az online boltok italeladása.

A Nielsen alelnöke az adatokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy az eladások azon a héten történtek, amikor egyre több helyen kezdték el korlátozni az emberek mozgását, ami miatt sokan feltöltötték az otthoni készleteiket.

Az alkohol iránti kereslet olyan nagy, hogy Pennsylvania államban, ahol kis mennyiségű sört leszámítva csak az állam által üzemeltetett italboltokban (Fine Wine and Good Spirits) lehet szeszes italt vásárolni, összeomlott a bolthálózat netes oldala a nagy kereslet miatt.

Az állam március közepén jelentette be, hogy bezárják az összes állami italboltot, és az online rendelés lehetőségét is felfüggesztik. Az alkoholeladásokat felügyelő állami szerv végül szerdán bejelentette, hogy mégis engedélyezik az online eladást, és újranyitják a finewineandgoodspirits.com oldalt.

Azonban pár perccel a bejelentés után annyian próbáltak italt rendelni, hogy az oldal összeomlott a nagy érdeklődés miatt – jelentette a CBS Philadelphia. A hatóságok később közölték, hogy korlátozzák, hogy egy nap mennyi vásárlót szolgálnak ki, és azt is, hogy egy rendeléssel mennyi üveg alkoholt lehet vásárolni.

A kiemelt képen vásárló egy denveri italboltban, március 23-án. A város először még bezárásukról döntött, de ezt később megváltoztatták, és engedélyezték a nyitva tartást. Fotó: AFP / Matthew Stockman/Getty Images/