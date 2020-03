Kicsi sugár, fájdalmas pisilés: ezek gyakori vizelési gondok férfiaknál! Mi lehet az oka, és hogyan segíthetünk mindezen? (x)

Az erős vizeletsugarat, a „ki tud messzebbre pisilni?” dicsőségét egyesek a férfi potenciát bizonyító jelnek tekintik. Ezért egy pasi számára nagyon kellemetlen, ha vizelési problémái vannak, amihez gyakran társul szégyenérzet és szorongás is. Ne szégyelljük a gondjainkat, hanem derítsük ki az okokat és tegyünk ellenük!

Szorongást okozhatnak a vizelési problémák

Egy férfi számára sokkal kellemetlenebb lehet, ha vizelési problémákkal küzd. A nyilvános vécékben ki van téve az állandó méregetésnek és összehasonlításnak. Ha túl kicsi sugárban jön a vizelet, vagy ha közben fájdalomérzet is jelentkezik, az sok férfinál felér a megsemmisüléssel. Az is kellemetlen, ha valakinek túl sokszor kell vécére mennie, emiatt a vizelettartási problémákhoz szociális szorongás is társulhat. Azok a férfiak, akiknek túl sokszor kell könnyíteniük magukon, és nem biztosak abban, hogy időben elérnek a mellékhelyiségbe, gyakran visszahúzódókká válhatnak. Idővel nem járnak moziba, színházba, még a kedvenc focimeccsüket is kihagyhatják a vizeléssel kapcsolatos félelmeik miatt.

Mi okozhatja a problémát?

Vizelési gondokat okozhat a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás, ami zömében 50 év feletti férfiakat érint. Ilyen esetben a prosztata sejtjei felszaporodnak, ami miatt a prosztata mérete megnő. Előfordulhat, hogy nyomni kezdi a húgycsövet, és befolyásolja a húgyhólyag működését.

Ha a pisilés fájdalommal jár, nyomás vagy égő érzés jelentkezik a húgycsőben, a vizelet pedig csak gyenge sugárban jön, akkor a problémát valószínűleg krónikus, nem bakteriális prosztatagyulladás okozza. Míg a prosztatamegnagyobbodás főleg az 50 évesnél idősebb férfiak problémája, a prosztatagyulladás a fiatalabbakra jellemző. A kellemetlen tüneteken nehéz enyhíteni.

Mi segíthet?

