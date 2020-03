Játék a járvány alatt: világszerte plüssmedve-vadászatra indulnak a gyerekek

Egy könyv szolgáltatta az ötletet.

A világ egyre több pontján ítéltetnek közös otthon maradásra a családok, és mind több szülőnek okoz gondot, hogy milyen programokkal kösse le a nem kis mozgásigényű gyerekeket.

Mivel azonban a legtöbb helyen a játszóterek is bezártak, sok gyereknek megszűntek a szabadtéri programlehetőségek. Minden bizonnyal ezért találta ki valaki – hogy pontosan melyik ország melyik lakója volt az ötletgazda, már nem visszakövethető – a medvevadászatot.

A Mashable cikkéből kiderül, hogy a kezdeményezést Michael Rosen és Helen Oxenbury népszerű gyerekkönyve, a We’re Going on a Bear Hunt (Medvevadászatra megyünk) inspirálta, maga a játék pedig igen egyszerű: az emberek – Új-Zélandtól Ausztrálián át az Egyesült Államokig – plüssmacikat raknak ki az ablakaikba, a gyerekek pedig árgus szemmel figyelik, és szüleikkel lefotóztatják a „zsákmányokat”. Aztán mennek is ki a képek a közösségi oldalakra #GoingOnABearHunt címkével.

This morning I went on a “bear hunt”! Neighbors are putting bears in windows, on doors, someplace outside their home so children can “find” them. #goingonabearhunt #keepkidsbusy #bookideas pic.twitter.com/dp1C8BXsBj — McSteen Team Classroom (@McSteenTeam) March 24, 2020

New routine – get up, make tea, put bears in the window, log on. #GoingOnABearHunt #COVIDー19 pic.twitter.com/O84z950iQm — Kate Browne (@KateBrowne7) March 26, 2020