Vastag hótakaró alól bújt elő a téli álmából ébredő kanadai medve

„Évek óta próbálom elkapni ezt a pillanatot” – mondja Nicole Gangnon kanadai vadőr, miközben azt veszi videóra, ahogy a téli álmából ébredő, Boo nevű grizzly előbújik a hótakaró alól.

A felvétel március 24-én, a kanadai Sziklás-hegységben, egy medverezervátumban készült, ragyogó tavaszi napsütésben. A boldog vadőr a Guardian című brit hírlapnak elmondta, a kollégáival nyolc éven át próbálták videóra venni egy medve ébredését.

Boo és a testvére, Cari (nevüket a szülőhelyükről, a Cariboo hegységről kapták) vadon születtek 2002-ben, ám nem sokkal később az anyjukat orvvadászok lőtték agyon. A bocsok a rezervátumba kerültek, ám Cari az első télen elpusztult bélcsavarodásban. Jelenleg Boo a rezervátum egyetlen lakója, de így is turisták és látogatók ezreit vonzza a parkba.

A teleket Boo egy fából épített kuckóban tölti, amit rend szerint kétméteres hótakaró borít. A kuckó laboratóriumként is működik, a kutatók rendszeres megfigyeléseket végeznek a téli álmát alvó medvén.

Nicole Gangnon azt mondja, annyira boldoggá tette a Boo ébredését rögzítő videó, hogy könnyezni kezdett, amikor először megnézte.

Spring is in the air 🐻

Grizzly Bear Boo emerged from his winter den at Grizzly Bear refuge

Kicking Horse, BC 🇨🇦

📹 grizzlygirl84 #soundon pic.twitter.com/NKmM2W5FvW

— Kelly Canuck🍁 (@KellyCanuckTO) March 24, 2020