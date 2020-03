Sokakat kényszerít szokatlan lépésekre a karantén, de az a nő mindenen túltesz

A különleges helyzetek különleges megoldásokat kívánnak. Erre jutott az a Nancy nevű nő is, aki karanténban kénytelen tölteni a mindennapjait a kaliforniai Richmondban. A koronavírus-járvány miatt Nancy olyan, korábban magától értetődő dolgokat sem tud megtenni, mint lemenni a boltba egy kis rágcsálnivalóért. Márpedig az ember sokkal jobban kívánja a nasit, ha a négy fal közé van zárva.

Nancy egy darabig ellenállt a kísértésnek, aztán nem bírta tovább. Üzenetet írt a sarki boltosnak, amit húsz dollárral együtt a csivavája nyakörvére erősített, és elküldte a kutyust egy zacskó csípős Cheetosért. A lány Twitter-bejegyzéséhez melléket fotók szerint, a csivava sikeresen teljesítette a küldetését.

Me in quarantine sending my dog to get me hot Cheetos pic.twitter.com/1Avx0JMlLo

— Nancy (@Wtfnancyison) March 19, 2020