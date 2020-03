Megható fotón, ahogy a gyerekek találkoznak a karanténba vonult dédszüleikkel

A koronavírus-járvány miatt egyre többen fogadják meg a tanácsot, és maradnak otthon. Kiemelten fontos lenne, ha ezt az idősebb generációk betartanák, hiszen rájuk, és a legyengült immunrendszerűekre van a legnagyobb veszéllyel. A norfolki, 81 éves Theresa és férje, Ray Cossey megfogadta a felszólítást, és önkéntes karanténba vonult. Már csak azért is, mert az asszonyt nemrégiben műtötték meg másodszor is mellrák miatt, így még kiszolgáltatottabb helyzetben van.

Ez azt is jelenti, hogy nem tartózkodhatnak egy légtérben a szeretteikkel. Így a két dédunokájukkal, a hároméves Florence-szel és az egyéves Edith-szel.

Mégis, ha máshogy nem is ment, a teraszablakon keresztül üdvözölték egymást, az üveg két oldalára helyezett kezükkel. Erről az elég szívbemarkoló helyzetről került fel a Twitterre egy fénykép, amit a gyerekek anyja, a találkozást kiötlő Vickie készített (és egy időjárás-jelentő barátjuk közölt).

