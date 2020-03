Kim Dzsongun állítja, a koronavírus elkerülte Észak-Koreát

Szakértők ugyanakkor biztosak benne, hogy a diktátor hazudik, és attól félnek, hogy ez katasztrófához vezet.

Közleményt adott ki az észak-koreai hatalmi vezetés, melyben úgy fogalmaznak, a párt hivatalnokai, a hatalmi szervek, a munkás szervezetek és a közegyészségügyért felelős tisztségviselők munkájának köszönhetően az országban fokozták a megelőző-, és a higiéniai intézkedéseket,ennek köszönhetően az országot érintetlenül hagyta az új koronavírus – írja a Ladbible.

A szakértők között ugyanakkor konszenzus van, hogy az ország vezetője és diktátora, Kim Dzsongun csak a többi államot akarja megtéveszteni ezzel a bejelentéssel. Jung H. Park, aki korábban elemzőként a CIA-nak dolgozott, a Fox Newsnak azt mondta, elképzelhetetlennek tartja, hogy egyetlen eset sincs Észak-Koreában.

Az ő szavait osztja Robert Abrams tábornok, a Dél-Koreában állomásozó amerikai erők parancsnoka is. Ő azt mondta, mivel Észak-Korea teljesen elzárkózik a külvilágtól, nem jelenthetik ki biztosan, hogy náluk is tombol a járvány, de szinte biztosak benne. Arra mutatott rá, hogy az utóbbi időben egyre kevesebb a katonai megmozdulás az északi oldalon, ami jól jelzi, hogy a vírus náluk is terjed.

Azt tudom mondani, hogy a fegyveres erőiket nagyjából egy hónapig elzárták előlünk, és csak az utóbbi napokban jelentek meg újra. 24 napon keresztül egyetlen gépük sem szállt fel.

A vélhetően hamis információk nem azért aggasztják a szakértőket, mert Kim Dzsongun esetleg hazudott, hanem mert attól tartanak, hogy humanitárius katasztrófa fog bekövetkezni az országban. Észak-Korea lakói teljesen el vannak szigetelve a külvilágtól, az országban gyakori az éhínség, és a szociális ellátás sem elégséges a tömegek számára. Thomas Byrne, a The Korea Society nevű szervezet elnöke úgy fogalmazott, Észak-Koreában senkit nem érdekelnek az emberi jogokkal, és a társadalmi szabadsággal kapcsolatos aggodalmak, ahogy valószínűleg az sem, hogy tömegek fognak éhen halni.

Közben a határ túloldalán Dél-Korea eredményesen vette fel a harcot a vírussal, köszönhetően a pontosan kidolgozott ellátási rendszernek és a rengeteg elvégzett tesztnek.

Kiemelt kép: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS