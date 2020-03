Koronavírus: Cesc Fabregas elég furcsán éli meg a bezártságot

Vajon az ő szomszédai mit szólnak ehhez?

Mindenki emlékszik az Amerikába jöttem című filmre? Ez az az alkotás, amelyben Eddie Murphy egy fiktív afrikai ország, Zamunda koronahercegét alakítja, aki mielőtt megnősül, ellátogat Amerikába, hogy élményeket és tapasztalatokat gyűjtsön. A film egyik ikonikus jelenete, mikor Murphy az erkélyről ordítva köszönti brooklyni szomszédait, akik ettől nincsenek igazán elragadtatva:

A jelenet most Cesc Fabregast, a francia első osztályú Monaco spanyol válogatott futballistáját is megihlette. A játékos a világ legtöbb emberéhez hasonlóan jelenleg önkéntes karanténban van a családjával együtt, ami számára is egy egészen új szituációt jelent. Bár a profi futballisták nem folytatnak olyan életmódot, mint a rock sztárok, a sok edzés, meccs és utazás közepette nem jellemző, hogy napokra bezárkóznának otthon. Fabregas a negyedik napig bírta idegekkel: