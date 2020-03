Gyerekkorában csúnyának és dagadtnak nevezték, ma havi 4 milliót keres a szépségével

Nagyot fordult vele a világ.

Apollonia Llewellynt az iskolában sokszor azzal zaklatták, hogy csúnya és dagadt. Ma, 20 évesen már a szépségével keresi a kenyerét. Havi mintegy 10 ezer fontot, azaz csaknem 4 millió forintot keres az OnlyFansre feltöltött pikáns, fehérneműs képeivel. Ebből aztán futja neki mindenre, megtakarítása is van, emellett gyakran el tud repülni valahová kikapcsolódni – írta a Mirror.

Az OnlyFans egy olyan oldal, amin egy bizonyos összeg megfizetése után modelleket lehet követni, valamint különböző csomagokat is lehet ehhez még vásárolni tőlük, ezek a modellek exkluzívabb anyagait tartalmazza.

Llewellyn minden egyes feliratkozás után 25 fontot (10 ezer forintot) kap, emellett azzal is pénzt keres, ha a követőivel csetel vagy ha fürdőruhás, fehérneműs képeket tölt fel magáról. Bevételt jelentenek neki a merchandise termékei, így a naptárai is (akárcsak Kiszel Tündének), valamint eladja a már viselt bikiniket, alsóneműket, latex leggingseket, cipőket is.

Főleg férfiak, de nők ugyanúgy vásárolnak azokból, amiket hordtam és tetszettek nekik

– állítja Llewellyn.

Így úgy havi 10 ezer fontot tud összehozni, és még félmeztelennek sem kell lennie, állítja büszkén. Ehhez jön még, amit influenszerként, modellként keres. Azt mondja, sokáig hezitált, hogy regisztráljon-e az oldalra, de végül nem bánta meg, hogy meglépte. És valóban, elég boldognak is tűnik , hiszen az elmúlt 12 hónapra havi egy nyaralás is jutott, karácsonykor pedig 60 ezer fontot, 2,3 millió forintot költött csak a családjára, de erre is csak azután jött rá, hogy ránézett a számlakivonatára.