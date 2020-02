Furcsa plakátra meredt a kerekesszékes kisfiú tekintete

Erős fotót osztott meg az arizonai anya.

Közel ötvenezer like-ot kapott egy kép, amit egy arizonai anya töltött fel a Facebookra.

Demi Garza-Pena fotóján kétéves kisfia, Oliver látható egy Target üzletben. Amikor Demi várandós volt, az egyik ultrahangnál kiderült, hogy gyermeke kaudális regresszió szindrómával fog születni, azaz gerincoszlopának alsó szakasza nem fejlődik ki teljesen. A kisfiú kerekesszékben közlekedik.

Az említett fotón az a pillanat látható, amint áthaladtak a szupermarket ruhaosztályán, és Oliver szeme egy plakátra mered: a képen egy ugyanolyan kisfiú van, mint ő.

Az anya egy helyi lapnak elmondta, Oliver még sosem látott olyan fiút, aki hozzá hasonlóan kerekesszékben ül.

A fotó annyira népszerű lett, hogy híre eljutott a plakáton szereplő fiú családjához is. Mint kiderült, a Massachusettsben élő tízéves Colton Robinsont is megérintette a történet, hiszen ő pedig még sosem hallott olyat, hogy valaki „szerepmodellként” tekint rá. A nyitott gerinccel született Colton már a Toys “R” Us játékcég plakátjain is szerepelt és egy kisebb tévéshow-ban is feltűnt.

Oliver anyukája egy Facebook-oldalt indított fia születése után, hogy felhívja a figyelmet erre a betegségre. Azt mondja, ez a fotós poszt hitet adott neki: abban bízik, hogy kicsit beindul a párbeszéd a témában, és a fogyatékkal élő emberekre is nagyobb figyelem irányul majd.