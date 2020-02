„Az első fiúm kinevetett, hogy szex közben milyen a fejem”

Szex közben normális, ha azt érezzük, mintha figyelnének közben, hiszen sebezhetőek vagyunk, érzelmileg sérülékenyek vagyunk. Érhet azonban olyan rossz élmény a partnertől, ami sokáig elkísérhet, erre is van megoldás, és olvasónknak ebben a kérdéskörben segítünk tájékozódni. Ha neked is van kérdésed a szexszel kapcsolatban, ha van olyan, amit nem tudsz pontosan, ha szeretnél valami technikáról többet tudni, akkor várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Nőként sosem jutok el a csúcsra szeretkezés közben, de még csak a közelébe sem jutok, és ez nagyon zavaró. Szerintem ez azért is lehetséges, mert az első fiúm, amikor már elélveztem volna, megállt, rám nézett és elkezdett nevetni. Szó szerint azt mondta, milyen vicces a fejem. Számomra ez nem volt vicces jelenet, és azóta egyetlen egyszer sem sikerült az orgazmus, senkivel sem. Vele már nem vagyunk együtt, azóta volt még egy kapcsolatom, és egyáltalán nem tudom megélni a tetőpontot.

Az olvasói levél témája hasonlít a Netflixen közzétett Sex Education című sorozat második évadában látható egyik jelenetére, de csak hasonlít, és az Edit (ál)nevű olvasónktól kapott levél sajnos arról is szól, hogy milyen hatással volt a negatív megjegyzés a fiatal lány szexuális életére.

Mit lehet tenni?

Kevés ennyire érzelmileg törékeny területe van az életünknek, mint a szex valakivel, amiben egyszerre, egymás szemébe nézve lihegünk, amiben a partner tekintetéből tudjuk, érezzük, mit ad neki mindaz, amit átél. A szex ott és akkor kiszolgáltatottá tesz mindannyiunkat, természetes, hogy sebezhetőnek érezzük magunkat. Különösen egy új partnerrel való első szexuális együttlétekre igaz ez, amikor azon görcsölünk, vajon jók leszünk-e, megfelelünk-e a másiknak. Azok az emberek pedig, akik a mindennapjaikban aggódnak a külsejük miatt, szoronganak azon, hogy be kell-e húzniuk a hasukat, hogy karcsúbbnak látszódjanak, biztos, hogy fokozottabban sérülékenyek ebben a helyzetben. Éppen ezért a hálószobában a nevetésnek nem igazán van helye, még akkor sem, ha humorral próbálkozunk lányos zavarunkban. A nevetgélés, vicceskedés eltereli a fókuszt, és akár kudarcba is fulladhat a szex.

A partner reakciójából azonnal tudni, hogyan hatott a megjegyzés, a nevetés, a humornak szánt sértés vagy maga a humor a hálószobában. Ha valaki tehát a saját teljesítményszorongása miatt butaságokat beszél, szinte biztos, hogy a felfokozott vágyat azonnal lecsapja, és vége lesz a szexnek. Lélekben akkor is vége lesz, ha fizikailag folytatódik a móka. Hosszú távú kapcsolatokban, ahol már évek óta van szex, máshogyan hathat egy-egy megjegyzés vagy viccelődés, hiszen kialakult már a bizalom, a partnerek biztonságban érzik magukat egymással. Sőt, ilyen helyzetben akár már nevethetünk azon, hogyha elzsibbadtak a végtagok, ha félrecsúszott valami és akár azon is, hogy hogyan nézett ki a másik, milyen hangokat adott ki a testünk szex közben, hiszen a bizalom szintje teljesen más, mint egy kezdődő párkapcsolatban. A partnerek érzelmileg biztonságban érzik magukat egymással, mehet a csiklandozás, a nevetgélés, a harapdálás is, és így válhat az intimitás szórakoztatóvá. Fiatal olvasónk az első szerelmével élt meg olyasmit, ami mélyen megbántotta, annyira, hogy azóta nehezen meri magát elengedni másokkal.

Az első szexuális élmény egy életre meghatározhatja a szexhez fűződő viszonyunkat, és ha valamiért kudarcot éltünk meg, akkor ez éveken át jelen lehet. Igaz ez az testi és a lelki fájdalmakra egyaránt, hiszen sérülhet a bizalom, az önbizalom. A szex nem mindig tökéletes és nem az a célja, hogy az legyen, hanem, hogy jól érezzük magunkat közben.

Olvasónk számára fontos lenne minden nap tudatosítani magában, hogy nem minden ember olyan, aki megszólna ezért vagy azért szex közben. Nem mindenki ugyanolyan mint amilyen olvasónk első partnere volt. A már említett netflixes sorozatban az egyik szereplő mielőtt elélvez, letakarja a fiúja fejét egy párnával, pusztán csak azért, hogy a fiú ne lássa az arckifejezését, mert úgy véli, „ronda az elmenős arca”. A valóság az, hogy egy ilyen intim helyzetben ahogyan a sorozatban is elhangzik, megtisztelő látni a partner arckifejezését, hiszen ez egyike azon arckifejezésének, amit kevesekkel oszt meg. És bármennyire is erősen hangzik, szex közben mindenki kicsit hülyén néz ki, hiszen teljesen más az arcunk közben és más szögből is látjuk, mint általában. A bizalom az, amin fontos lenne olvasónknak dolgoznia, mind a saját önbizalmán, mind pedig a párkapcsolaton belüli bizalmon. Kisebb sikerélmények sokat tehetnek ehhez, a közösen elért célokkal és a közösen megélt élményekkel együtt. Amennyiben ez sem segít sokat, és nagyon zavaró a helyzet, szakember segíthet ebben.

Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az stterapia.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta