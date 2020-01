Hatalmas baromságot kiabált be a kvízjátékos, 10 ezer dolláros kupont kapott

– ez volt a utolsó kérdés a Family Feud című kanadai kvízjátékban a 10 ezer dolláros tétért. A műsorban két család hadakozik egymással, a kérdés még végig sem hangzott, mikor az egyik családtag, Eve Dubois már meg is nyomta a gombot, és egyfajta táncmozdulattal beordította:

Nem, nem az volt természetesen, hanem a spenót, így elbukták a lehetőséget a 10 ezer dollárra. A műsor videója hatalmas népszerűségnek örvend, ahogy kikerült az internetre, beszámoltunk róla mi is itt:

A hiba ott történt, hogy Dubois-nak a kérdésnél a Popeyes gyorsétteremlánc, amelynek nagyon népszerű a csirkés szendvicse, jutott eszébe, és nem a tengerész mesefilmkarakter.

A műsort látták azóta a Popeyesnél is, mármint a gyorsétterem-hálózatnál, akik egy Twitter-bejegyzésben ajánlottak fel a Dubois családnak egy 10 ezer dollár értékű kupont, amit náluk levásárolhatnak.

.@sublimevey! Our survey says you got that right. DM us to claim your $10,000 worth of Popeyes. #LoveThatChickenFromPopeyes https://t.co/OeCQYsG875 pic.twitter.com/LlfyaY83n7

— Popeyes Chicken (@PopeyesChicken) January 10, 2020