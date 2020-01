Bíróság előtt a háromgyerekes anya, aki halálos párbajt szervezett két szerelmének

Angliában megkezdődött annak a nőnek a tárgyalása, akit azzal vádolnak, hogy párbajra vette rá korábbi és új párját.

A vád szerint a Londonban élő háromgyerekes anya, Asta Juskauskiene házasságban élt a 42 éves Giedruis Juskauskasszal, amikor beleszeretett a 25 éves Mantas Kvedarasba, aki nem sokkal korábban töltötte le börtönbüntetését Litvániában. A férj azonban továbbra is gyakran feltűnt a lakásban, részben, hogy találkozzon lányával, részben pedig továbbra is szexuális kapcsolatban állt feleségével.

Mivel mindkét férfi „jogot formált” a 35 éves nőre, Juskauskiene kitalálta, hogy amolyan középkori párbaj formájában megvívhatnának érte, és aki megnyeri a viadalt, azzal marad kapcsolatban. Így aztán 2019. június 17-én Giedruis Juskauskas és Mantas Kvedaras találkozott London külvárosában egy sikátorban, és utóbbi 35 késszúrással végzett riválisával.

