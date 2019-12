Mit várhatsz az első alkalomtól egy szexuálterápián?

Miről esik szó az első alkalommal szexterápián? Mi történik? Van-e olyan dolog, amitől félni kell? Ha online zajlik a terápia, akkor mi történhet? Ezekre a kérdésre is választ adunk.

Van, aki két-három hetet is vár azzal, hogy végiggondolja, a már megtalált szexuálterapeutához bejelentkezzen-e vagy sem. Ezt az időszakot megelőzi pár hónapnyi – vagy akár évnyi – kétségbeesés, internetes keresgélés a probléma megoldásához, a talált cikkekben olvasott megoldási javaslatok próbálgatásai, újabb kétségbeesés és a remény, hogy ez megváltozhat és lehet újra jó is. Hosszas és bonyolult folyamat, mire eljut valaki odáig, hogy felhívja a kiszemelt szexuálterapeutát azzal, hogy időpontot kérjen. Az ilyen első telefonbeszélgetésekben nem az árra kérdeznek rá a legtöbben, hanem arra, mi fog ott történni, mit várhatnak az első alkalomtól, pláne, ha sosem voltak még semmilyen terapeutánál.

Először is eldől, hogy képesek-e együttműködni

A terapeutának és a kliensnek passzolnia kell. Ez azt jelenti például, hogy vannak olyan férfiak, akik lehet, hogy férfi terapeutával jobban megértetnék magukat, vagy olyan nők, akik idősebb nővel éreznék magukat kényelmesebben. Több száz olyan terapeuta van Magyarországon, akik foglalkoznak szexuális gondokkal, így bőven lehet válogatni. A terapeuta személye rengeteget számít, első találkozáskor az a legfontosabb, hogy a kliens, aki erre időt és pénzt szán, jól érezze magát. Ennyi és nem több. A terapeuta lesz az az ember, aki a következő hetekben, hónapokban ott lesz az érzelmileg nehéz élethelyzetekben, ő az, akivel minden intim dolgot megbeszél majd. Ezért is fontos nemcsak a szaktudást nézni (könyveket olvasni és azokból tanulni mindenki tud), hanem azt is, az ő személye mennyire passzol hozzánk.

Az első alkalommal több információt is kérdeznek a mindennapokról

Akár párban, akár egyénileg keresik meg a terapeutát, az első alkalommal ezekre is rákérdezhet:

ki kel fel hamarabb, ki indul el előbb dolgozni

hogyan búcsúznak el egymástól reggel, hogyan köszöntik egymást munka után este

hogyan töltik a hétvégéket

hogyan néz ki egy teljesen átlagos hétköznap

hogyan töltik az ünnepeket, milyen családi szokások vannak

Ezek általános kérdések, viszont rengeteg információt adnak a terapeutának, akinek fontos képet kapnia arról, hogy milyen a háttér, milyen mértékű stresszel él együtt a kliens.

A problémáról is szó esik, de nemcsak ez a lényeg az első találkozáskor

Akármilyen jellegű a probléma, általában minden kliens ezzel indít, és az első negyedóra erről szól. A terapeuta ezzel kapcsolatban is biztosan tesz fel kérdéseket, például, hogy mióta áll fenn a gond, mikor tapasztalta először, hogy probléma van, előtte milyen volt, ha holnap felébredne a kliens, miből érezné a változást. Konkrét kérdésekre is sor kerülhet, például a merevedési zavaroknál minden apró részletre rákérdezhet, csak és kizárólag azért, hogy képet kapjon arról, hogyan működik a pénisz, mi történik partnerhelyzetben, van-e reggeli merevedés satöbbi.

Ha cseten, online zajlik a terápia, akkor kérdőívet is kaphat a kliens

Gyakori, hogy a távolság miatt (külföldön dolgozók, nem városban élők) a terápia online zajlik, és bár ugyan jobb lenne ha az első három alkalommal (az anamnézisfelvételnél) személyesen jelenne meg a kliens, videócseten is le lehet bonyolítani a terápiát. Ilyenkor a terapeuta elküldhet egy kérdőívet az első alkalom előtt. Ebben olyan kérdésekre lehet számítani, amik a hétköznapi életre irányulnak, például hogy van-e hobbi, a sport mennyire van jelen a mindennapokban, illetve a problémáról is szó lehet, továbbá minden olyan dologról is, ami kihívás lehet a mindennapokban. A kérdőívre adott válaszokra a terapeuta akár az első alkalommal több mindenre is rákérdezhet.

A találkozó végén a terapeuta ismerteti a következő terápiás alkalmak menetét és kitér a terápiás munkafolyamatra is

Az első találkozás végén szó esik a továbbiakról is, a második és harmadik találkozó az anamnézisfelvétel, ami azt jelenti, hogy kronológiai sorrendben szó lesz a családi háttérről (a nagyszülőktől haladva a családfán keresztül), a harmadik alkalommal pedig a szexuális életről, szerelmi életről kérdez a terapeuta (az óvodáskori szerelmektől kezdve egészen a jelenig). A terápiás módszert is elmondja, hogy ő maga milyen módszerrel dolgozik, elmondja, hogy feladatokat fog adni, amiken keresztül újratanulható a szexualitás. A harmadik alkalom végén már biztos, hogy ad feladatokat a terapeuta, rendszerint a szexuális fantáziával kezdünk, tehát ott, ahol kamaszkorban elindult a szexualitás iránti érdeklődés.

A kliens az első találkozás után dönthet úgy is, hogy máshova megy, másvalakitől kér segítséget. Az is megtörténhet, hogy maga a terapeuta fogja azt mondani, hogy másvalakihez kellene menni, mert az, amiről szó van, nem az ő szakterülete. Akkor hatékony bármilyen terápia, ha a terapeuta és a kliens jól tudnak együttműködni, ha a kliens megcsinálja a kért feladatokat és az írásbeli teendőkre is szán időt. A befektetett munka megéri, hiszen pár hónapról van szó (ezek gyors, hatékony terápiák), és véget érhet az évek óta fennálló szexuális gond is.