Harry Styles feminin ruhákba bújva lett férfi és hagyta hátra a tinifiú imidzsét

Ki gondolta, hogy valakiből akkor lesz igazán férfi, ha csipkés és csillogó ruhákba bújik? Harry Styles megtette, és élete egyik legjobb döntése volt ez a stílusváltás, mert ezzel szépen levetkőzte a boybandes tinédzserfiúságát.

Harry Styles nevét irdatlanul sokan ismerik, leginkább azért, mert sok évet töltött el egy nagyon népszerű boyband tagjaként. A One Directiont a 2010-es brit X Factorban rakták össze öt olyan versenyzőből, akiket önmagukban nem láttak olyan sikeresnek a mentorok. Simon Cowell aztán sikeresen felfuttatta a bandát, Styles azonban 2016-ban úgy döntött, elég volt, és inkább a szólókarriert választotta. Bár azonnal változtatott a stílusán, és a debütáló albuma is sikeres volt, akkorát azért nem robbantott, hogy hirtelen mindenki csak vele akarjon foglalkozni. 2019-ben azonban Harry Styles rájött, hogy ha azt akarja, hogy végre komolyan vegyék és rendesen elismerjék, valami nagyon különlegeset kell csinálnia. Például el kell kezdenie nagyon feminin ruhákba bújni.

A 2019-es Met-gálán még azt hihettük, a fekete, áttetsző, bimbót megvillantó ruhája csak annak köszönhető, hogy ezen az estén amúgyis mindenki nagyon extrém módon öltözik fel.

Aztán kiderült, hogy ez a szettje még egy egészen visszafogott darab volt.

Harry Styles komoly stílusváltáson ment keresztül, ami elképesztően jól áll neki. Hogy ezt ő maga találta ki, vagy a nagyon jó szemű stylistja, azt nem tudni, de valójában mindegy is, mert a lényeg, hogy Stylesnak bejött a dolog. Bár új albuma csak december 13-án jelenik meg, az arról bemutatott Lights Up című dalt a YouTube-on már több mint 32 milliószor játszották le, sőt az énekes már egy amerikai és egy európai turnét is bejelentett – budapesti állomással –, ezekre pedig nagy valószínűséggel ha nem is másodpercek alatt, de nagyon hamar el fognak fogyni a jegyek.

Styles egy ideje már készült erre a stílusváltásra, de hogy miként alakult át, azt most pár képen keresztül meg is mutatjuk.

Rendes fiúbandaként a One Direction tagjait mindig szépen összeöltöztették, hogy meglegyen a harmónia, de már évekkel ezelőtt is lehetett látni, hogy Styles valami másra vágyik.

A 2013-as Teen Choice Awardson már a dekoltázs is befigyelt.

2015-ben pedig ott volt ez az enyhén áttetsző, leopárd mintás ing, amit egyébként egy Rolling Stones-koncertre vett fel.

Aztán rákapott a Guccira, ami híresen feminin ruhákat tervez a férfiaknak is. Már ha femininnek kell címkézni a virágos ruhákat.

Egyre több lett a Gucci és a virág.

És ezután jött a 2019-es Mat gála a csipkével és a gyöngyös fülbevalóval.

Styles a kalapot színes körmökre és gyűrűkre cserélte, és arra is rájött, hogy a magas derekú nadrág nem csak a nőknek áll jól. Sőt, simán hordhatja azt magassarkúvel és rózsaszín inggel is, mert ezerszer férfiasabb lesz benne, mint eddig bármikor.

És férfias lesz egy nadrágtartóval kombinált csillogó, köldökig kigombolt ingben is.

Akkor is, amikor félmeztelenül táncol a tömegben.

És férfias, sőt elképesztően menő lesz akkor is, ha a Saturday Night Live színpadán egy puffos vállú, flitteres, dekoltált zakóban és hozzáillő trapéznadrágban, illetve magassarkúban adja elő Lights Up című számát.

Vagy ha rózsaszín tütüben ugrál cigivel a szájában.

Harry Styles az élő példa arra, hogy egy férfi nem attól lesz férfi, hogy milyen ruhát visel. Pontosabban de, mert a társadalmi normák szerinti férfiasabb ruhákban sokkal kevésbé tűnt fel, hogy mekkora férfi.

Kiemelt kép: Instagram/NBC SNL