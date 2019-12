Mielőtt megnéznél egy filmet, keress rá ezen az oldalon, mert választ kapsz a legfontosabb kérdésre

Nyugalom, nincsenek spoilerek, vagy legalábbis nem nagyok.

Egy jó film hatással van ránk, ez bizonyos. Hogy ezt a hatást hogyan éli meg az ember, az mág egyénfüggő. Vannak, akiket elgondolkodtatnak a sötét, komor filmek, de akadnak olyanok is, akik szó szerint depressziósok lesznek az élmény miatt. Arról már nem is beszélve, hogy a mozgókép korábban átélt traumákat hívhatnak elő, amikről már meg is feledkeztünk. Legyen az egy gyerekkori autóbaleset vagy egy rosszul sikerült családi nyaralás, ezek mind olyan emlékek, amik eszünkbe juthatnak mozizás közben.

Hogy jó dolog-e, ha életünk végéig bujkálunk a rossz emlékek és a negatív tapasztalások elől, azt nem tudni, mindenesetre, ha nem szeretnél váratlan, rossz, megrázó dolgot látni a vásznon, akkor ezt az oldalt neked találták ki.

Meghal-e a kutyus?

Ez az oldal neve, egészen pontosan az, hogy doesthedogdie.com aminek ha beütsz a keresőjébe egy film vagy akár könyvcímet, akkor kidobja, hogy a benne szereplő vagy akárcsak feltűnő kutya meghal-e a történet szerint. Az oldal egészen bámulatos részletességgel óvja a nézőt/olvasót, olyanok is szerepelnek az adatbázisban, hogy történik-e a cselekményben baleset vagy betörnek-e ablaküveget.

Az oldal közösségi alapon működik, vagyis a felhasználók maguk jelölhetik be, hogy milyen események vannak a keresett filmben. Emiatt aztán nem is szabad készpénznek venni, amit olvasunk, de arra azért jó, hogy a kellemetlen történések nagy részét kikerüljük.