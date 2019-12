Liam Hemsworth milliókat fizethet, amiért megosztott saját magáról egy fotót

A színész is belesétált abba a csapdába, amibe már sok celeb.

A celebek még mindig nem vették észre, hogy 2019 van, a szabályok pedig rájuk is vonatkoznak. Akkor is, ha ezek a szabályok néha totál abszudnak tűnnek. Vagyis akkor is, ha egy olyan fotót posztolnak ki a saját oldalukra, amin ők szerepelnek. Márpedig Liam Hemsworth ezt tette, emiatt pedig most nagy eséllyel sokat, pontosabban 150 ezer dollárt, vagyis több mint 44 millió forintot fizethet, ha beperelik és ha elveszti a pert.

Az E! News szerint annyi történt, hogy a színész megosztott magáról egy képet, ami a Splash News képügynökség tulajdona, emiatt a Splash pedig nagyon sok pénzt akaszthat le róla. Vagyis Hemsworth kitett Instagramjára saját magáról egy képet, amit egy paparazzó készített róla, ám ahhoz a képhez semmi köze, nincs joga a használatához, kivéve persze ha megvásárolja a használati jogokat a Splashtől, ahogy megteszik azt az újságok is. De nem vette meg a jogokat, egyszerűen csak kiposztolta, úgyhogy most fizethet.

Kiemelt kép: Instagram/Liam Hemsworth