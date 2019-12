Kikaptak a meccsen, a csöcsös gyorsétterembe vitte az edző a tiniket, hogy javítson a moráljukon

A srácok talán, a szüleik már kevésbé voltak elragadtatva.

A szezonban veretlen volt a Lake George High School focicsapata egészen november 2-ig, mikor egy gólnélküli első félidő után 3-0-ra kikaptak a Voorheesville Blackbirdstől.

A vereség után a fiatalok edzője Blake White javítani akart csapata morálján ezért elvitte őket az egyik Hooters étterembe.

Ez az a gyorsétterem, amely leginkább arról nevezetes, hogy kizárólag nőket vesznek fel pincérnek, uniformisuk egy rövid narancssárga short és egy mélyen dekoltált póló.

Arról nincs hír, hogy a tinik morálján valóban sikerült-e javítani, mindenesetre a szülők és az iskola munkatársai nem lettek túl lelkesek – írta a Newsweek.

A meccs után össze is hoztak az iskolában egy találkozót, fegyelmi eljárást indítottak, és arra jutottak, hogy nem ez volt a megfelelő módja a kikapcsolódásnak, és hogy ellentmond az iskola értékeinek, de hogy a fegyelmi eljárás végeredménye mi lett, arról nem adtak tájékoztatást személyiségi jogokra hivatkozva.

Blake White egyébként már 37 éve dolgozik az iskola fociedzőjeként, emellett a teniszezőket is trenírozza, valamint a hokicsapatnál is segédkezik. 2018-ban ő lett a kosárlabdáért felelős edző is. Azt szintén nem tudni, hogy mindezek után folytathatja-e ezen munkáit.

