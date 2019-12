A lány megengedte a barátjának, hogy megigazítsa a frufruját, mutatjuk a katasztrofális végeredményt

A brit lány, Amyleigh Weaver kitalálta, hogy nem érdemes elmenni fodrászhoz, csak azért, hogy egy egyenes vonalat vágjon egy hajvágógéppel, ezért úgy döntött, hogy a párjára bízza a dolgot, aki természetesen vállalta a nemes feladatot. Amyleigh barátja egy elektromos borotvával esett neki a barátnője hajának, hogy egy szép, egyenesen Kleopátra-frufrut vágjon neki.

Nos, az eredmény elég impresszív lett, csakhogy Amyleigh-ből nem Kleopátra lett, hanem Lloyd Christmas a Dumb és Dumberből.

Lesson for us all….never let your boyfriend cut your fringe with an electric razor and expect a salon finish! #wtf #dumbanddumber #forth1 pic.twitter.com/rbzRSDpywb

— Arlene Stuart (@arlenestuartuk) December 12, 2019